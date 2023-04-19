«Бавария» оштрафовала Мане на €350 тысяч за драку с Зане

Сенегалец нанёс самый дорогой удар в своей карьере.

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«Бавария» приняла решение оштрафовать нападающего Садио Мане за драку с партнёром по команде Лероем Зане. Скандальный инцидент произошёл после первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:3).

Как сообщает Bild, 31-летний сенегалец будет вынужден выплатить в казну «Баварии» €350 тыс. Данный штраф стал рекордным для мюнхенского клуба. Ранее ни один футболист «Баварии» не выплачивал столь внушительную сумму в виде штрафа. Предыдущий рекорд принадлежал Франку Рибери, который в 2012 году был оштрафован на €50 тыс. за удар голландца Арьена Роббена.

Интересно, что в контракте Мане прописано, что в случае нарушения дисциплины он может быть оштрафован на € 2 млн, однако руководство немецкого клуба решило не применять к сенегальцу максимального наказания.