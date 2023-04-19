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1 час назад

«Бавария» оштрафовала Мане на €350 тысяч за драку с Зане

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Сенегалец нанёс самый дорогой удар в своей карьере.

«Бавария» оштрафовала Мане на €350 тысяч за драку с Зане
Фото: goal.comgoal.com

«Бавария» приняла решение оштрафовать нападающего Садио Мане за драку с партнёром по команде Лероем Зане. Скандальный инцидент произошёл после первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:3).

Как сообщает Bild, 31-летний сенегалец будет вынужден выплатить в казну «Баварии» €350 тыс. Данный штраф стал рекордным для мюнхенского клуба. Ранее ни один футболист «Баварии» не выплачивал столь внушительную сумму в виде штрафа. Предыдущий рекорд принадлежал Франку Рибери, который в 2012 году был оштрафован на €50 тыс. за удар голландца Арьена Роббена.

Интересно, что в контракте Мане прописано, что в случае нарушения дисциплины он может быть оштрафован на € 2 млн, однако руководство немецкого клуба решило не применять к сенегальцу максимального наказания.

Отметим, что Мане был отстранён на один матч Бундеслиги, однако Садио включён в заявку «Баварии» на ответный матч с «Манчестер Сити».

Футбол,Садио Мане,Франк Рибери,
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