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«Милан» вышел в полуфинал Лиги чемпионов

«Милан» обыграл «Наполи» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Милан» вышел в полуфинал Лиги чемпионов
©  Alberto Lingria / Reuters

Встреча прошла в Неаполе и завершилась со счетом 1:1. Автором первого гола матча стал нападающий гостей Оливье Жиру, ранее не реализовавший пенальти. После игрок «Наполи» Хвича Кварацхелия не смог поразить ворота соперников с 11 метров, однако на последних минутах матча сравнять счет удалось его одноклубнику Виктору Осимхену.

В первом матче, который состоялся 12 апреля, «Милан» обыграл «Наполи» со счетом 1:0. Единственный мяч тогда забил Исмаэль Беннасер. Таким образом, по сумме двух матчей «Милан» обошел «Наполи» со счетом 2:1.

Ранее определился еще один полуфиналист турнира. Им стал мадридский «Реал», обыгравший лондонский «Челси» с общим счетом 4:0.

Финал Лиги чемпионов сезона-2022/2023 пройдет на Олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле. Игра состоится 10 июня. Российские клубы не принимают участия в розыгрышах еврокубков в сезоне-2022/2023 по решению Союза европейских футбольных ассоциаций.

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