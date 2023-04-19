СМИ стало известно, какой контракт "Барселона" предложила Месси

Совет директоров "Барселоны" готов предложить нападающему "ПСЖ" Лионелю Месси двухлетний контракт, сообщает Mundo Deportivo.

По информации издания, в стане "сине-гранатовых" рассчитывают, что Месси вернется в клуб грядущим летом, отказавшись продлевать соглашение с парижанами. В "Барселоне" уверены: аргентинец может приносить до 25 процентов доходов команды. Если Лионель ответит согласием на предложение каталонцев, то он сможет принять участие в праздновании 125-летия клуба, которое состоится в конце 2024 года.

В возвращении Месси в "Барселону" заинтересованы не только болельщики и руководство клуба, но и главный тренер "сине-гранатовых" Хави. По неофициальным данным, Хави постоянно общается с Лионелем и является одним из главных инициаторов приглашения аргентинца.