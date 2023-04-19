Тиаго Силва забрал домой мяч после 0:2 от «Реала»

«Неприятно заканчивать противостояние таким образом после того, как у нас было несколько моментов. Возможно, это моя последняя игра в Лиге чемпионов. И грустно так заканчивать.



Мы контролировали игру в первом тайме, у нас даже было несколько моментов. Но «Реал» пользуется первым моментом, что у него есть, первым, что вы ему даете.



Мы создавали моменты, но я не понимаю, почему мы не смогли их преобразовать в голы. И это не проблема нападающих, потому что мы, защитники, тоже кое-что упустили, как, например, момент Кукурельи: если бы он забил, мы бы увидели совершенно другой второй тайм», – сказал Силва.