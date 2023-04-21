Овчинников: в РФС боятся, что нам в Азии по башке настучат

"Климат – хорошее объяснение для отказа от участия. Мы ведь летом не играем. Привыкли к холодам. Наверное, в РФС считают, что у нас в футбол играют чукчи. Нельзя выходить на поле летом, а то расплавимся. Ощущение, что в РФС больше боятся, что нам на этом турнире по башке настучат. Наши братья-азиаты", — передает слова Овчинникова "РБ Спорт".