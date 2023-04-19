Главный тренер «Торпедо» прибыл на заседание КДК РФС за 10 минут до его окончания

Начало заседания было запланировано на 12:00 (мск), испанский специалист вместе с президентом «Торпедо» Ярославом Савиным прибыл на заседание в 13:50 — за 10 минут до его окончания. На заседании рассматривалось оскорбительные жест и высказывание Клотета в адрес главного судьи во время матча 23 го тура МИР РПЛ со «Спартаком» (1:2).