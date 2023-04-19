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Главный тренер «Торпедо» Клотет прибыл на заседание КДК РФС за 10 минут до его окончания

Главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет опоздал на свое первое заседание Контрольно дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС), передает корреспондент «Матч ТВ».

Главный тренер «Торпедо» прибыл на заседание КДК РФС за 10 минут до его окончания
© РИА Новости

Начало заседания было запланировано на 12:00 (мск), испанский специалист вместе с президентом «Торпедо» Ярославом Савиным прибыл на заседание в 13:50 — за 10 минут до его окончания. На заседании рассматривалось оскорбительные жест и высказывание Клотета в адрес главного судьи во время матча 23 го тура МИР РПЛ со «Спартаком» (1:2).

Клотет был удален в компенсированное к первому тайму время за оскорбительный жест в адрес главного арбитра Павла Шадыханова, ранее «Матч ТВ» сообщал, что испанец после полученной красной карточки обозвал судью клоуном.

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