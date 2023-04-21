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Роналду избежал наказания за неприличный жест фанатам

Роналду избежал наказания за неприличный жест фанатам
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Дисциплинарный и этический комитет Федерации футбола Саудовской Аравии решил оставить без внимания неприличный жест форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду в матче чемпионата страны против «Аль-Хиляля». Об этом сообщает Goal.com.

Форвард избежал наказания, так как федерация рассматривала только эпизоды, снятые на видео официальным вещателем. Жест Роналду в трансляцию не попал, его запечатлели фанаты.

Ранее «Аль-Наср» сделал заявление о неприличном жесте Роналду. В клубе объяснили произошедшее полученной игроком травмой паха.

18 апреля «Аль-Наср» в гостях проиграл «Аль-Хилялю» со счетом 0:2 в матче чемпионата Саудовской Аравии. После окончания встречи Роналду, уходя в подтрибунное помещение, схватил себя за пах, в то время как болельщики хозяев скандировали имя аргентинского нападающего ПСЖ Лионеля Месси. После этого стало известно, что Роналду оказался под угрозой депортации из Саудовской Аравии.

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