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Карпин объяснил отказ сборной России от участия в международном турнире

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Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил отказ команды от участия в турнире Центрально Азиатской футбольной ассоциации (CAFA). Об этом сообщает ТАСС.

По словам тренера, на принятие такого решения повлияло несколько причин.

«Первая — сроки турнира. Только 11 июня пройдет финал Кубка страны, а решение по участию в турнире нужно было принимать сейчас», — заявил Карпин.

Специалист также обратил внимание на погодные условия в месте проведения турнира.

«Это Ташкент или Бишкек, очевидно, что температура свыше 30 градусов тепла. В Бишкеке, хочу напомнить, и вовсе искусственное поле уложено, где риск получения травм существенно возрастает», — добавил тренер.

Об отказе российской сборной от участия в международном турнире CAFA стало известно 18 апреля. Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что решение было принято из-за излишней нагрузки на игроков.

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Чемпионат CAFA с участием мужских национальных сборных пройдет с 9 по 21 июня 2023 года в Киргизии. Ожидается, что на турнире сыграют все шесть членов ассоциации: Таджикистан, Иран, Узбекистан, Киргизия, Туркменистан и Афганистан.

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