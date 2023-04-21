Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил отказ команды от участия в турнире Центрально Азиатской футбольной ассоциации (CAFA). Об этом сообщает ТАСС.

По словам тренера, на принятие такого решения повлияло несколько причин.

«Первая — сроки турнира. Только 11 июня пройдет финал Кубка страны, а решение по участию в турнире нужно было принимать сейчас», — заявил Карпин.

Специалист также обратил внимание на погодные условия в месте проведения турнира.

«Это Ташкент или Бишкек, очевидно, что температура свыше 30 градусов тепла. В Бишкеке, хочу напомнить, и вовсе искусственное поле уложено, где риск получения травм существенно возрастает», — добавил тренер.

Об отказе российской сборной от участия в международном турнире CAFA стало известно 18 апреля. Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что решение было принято из-за излишней нагрузки на игроков.