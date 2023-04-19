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15 минут назад

Воробьев назвал РФС островом пингвинов за отказ от участия в чемпионате CAFA

Газета.Ru

Бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Анатолий Воробьев осудил союз за решение отказаться от участия сборной России в чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации (CAFA).

Экс генсек РФС назвал организацию островом пингвинов
Фото: ТАССТАСС

«РФС — это остров пингвинов, где руководствуются не величием духа, а наличием нюха. Но и нюх их часто подводит в последнее время, что и проявилось в отказе от участия в данном турнире.

Когда футбольный бог закрывает одну дверь, он открывает другие, но футбольные чиновники не замечают этого, уставившись на закрытую», — цитирует Воробьева Sport24.

Об отказе от предложения сыграть на турнире 18 апреля объявил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

Чемпионат Центрально-Азиатской футбольной ассоциации пройдет в июне 2023 года. В нем примут участие сборные Таджикистана, Ирана, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана и Афганистана.

Напомним, что российские клубы и сборная в марте 2022 года были отстранены от участия в турнирах под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА).

Ранее президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев заявил о возможном изменении формата проведения лиги после обсуждения со всеми заинтересованными сторонами, в том числе введении стадии плей-офф в следующем сезоне.

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