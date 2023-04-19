Экс генсек РФС назвал организацию островом пингвинов

Бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Анатолий Воробьев осудил союз за решение отказаться от участия сборной России в чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации (CAFA).
«РФС — это остров пингвинов, где руководствуются не величием духа, а наличием нюха. Но и нюх их часто подводит в последнее время, что и проявилось в отказе от участия в данном турнире.
Когда футбольный бог закрывает одну дверь, он открывает другие, но футбольные чиновники не замечают этого, уставившись на закрытую», — цитирует Воробьева Sport24.
Об отказе от предложения сыграть на турнире 18 апреля объявил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.
Чемпионат Центрально-Азиатской футбольной ассоциации пройдет в июне 2023 года. В нем примут участие сборные Таджикистана, Ирана, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана и Афганистана.
Напомним, что российские клубы и сборная в марте 2022 года были отстранены от участия в турнирах под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА).
Ранее президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев заявил о возможном изменении формата проведения лиги после обсуждения со всеми заинтересованными сторонами, в том числе введении стадии плей-офф в следующем сезоне.