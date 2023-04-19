Экс генсек РФС назвал организацию островом пингвинов

«РФС — это остров пингвинов, где руководствуются не величием духа, а наличием нюха. Но и нюх их часто подводит в последнее время, что и проявилось в отказе от участия в данном турнире.



Когда футбольный бог закрывает одну дверь, он открывает другие, но футбольные чиновники не замечают этого, уставившись на закрытую», — цитирует Воробьева Sport24.