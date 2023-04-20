Директор "Венеции" сообщил, что многие клубы интересуются Черышевым

"Мы будем оценивать Черышева в конце сезона. Сейчас многие команды интересуются им. Пока сложно сказать, останется ли он в клубе. Все может поменяться в любой момент", — сказал Мента.

Черышев подписал соглашение с "Венецией" в летнее трансферное окно 2022 года. Его контракт рассчитан на два года с опцией продления еще на год. В своей карьере 32-летний игрок выступал за мадридский "Реал", "Севилью", "Валенсию" и "Вильярреал". В составе сборной России Черышев дошел до четвертьфинала чемпионата мира — 2018.