Директор "Венеции" сообщил, что многие клубы интересуются Черышевым

Исполнительный директор итальянского футбольного клуба "Венеция" Александер Мента сообщил, что многие клубы интересуются российским хавбеком команды Денисом Черышевым. Его слова передает Sport24.
"Мы будем оценивать Черышева в конце сезона. Сейчас многие команды интересуются им. Пока сложно сказать, останется ли он в клубе. Все может поменяться в любой момент", — сказал Мента.
Черышев подписал соглашение с "Венецией" в летнее трансферное окно 2022 года. Его контракт рассчитан на два года с опцией продления еще на год. В своей карьере 32-летний игрок выступал за мадридский "Реал", "Севилью", "Валенсию" и "Вильярреал". В составе сборной России Черышев дошел до четвертьфинала чемпионата мира — 2018.
В феврале спортивный директор "Венеции" Давиде Брендолин рассказал, что клуб не получал предложений по Денису Черышеву.