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31 минуту назад

«Интер» и «Бенфика» сыграли вничью, миланцы вышли в полуфинал Лиги чемпионов

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Soccerstand «Интер» и «Бенфика» сыграли вничью, миланцы вышли в полуфинал Лиги чемпионов

«Интер» — «Бенфика»: «нерадзурри» повели в два мяча
Фото: SoccerstandSoccerstand

"Интер" сыграет в полуфинале с "Миланом".

В Милане состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов. «Интер» принимал «Бенфику».

Встреча закончилась со счётом 3:3. На 13-й минуте счёт в матче открыл Николо Барелла. На 38-й минуте Фредрик Эурсенс сравнял счёт.

На 65-й минуте Лаутаро Мартинес вывел свою команду вперёд. На 78-й минуте Хоакин Каррера забил третий мяч. Но в концовке «Бенфика» сравняла счёт. Сперва отличился Антониу Силва. А в компенсированное время Петар Мусса забил третий мяч.

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