«Интер» — «Бенфика»: «нерадзурри» повели в два мяча

Встреча закончилась со счётом 3:3. На 13-й минуте счёт в матче открыл Николо Барелла. На 38-й минуте Фредрик Эурсенс сравнял счёт.

На 65-й минуте Лаутаро Мартинес вывел свою команду вперёд. На 78-й минуте Хоакин Каррера забил третий мяч. Но в концовке «Бенфика» сравняла счёт. Сперва отличился Антониу Силва. А в компенсированное время Петар Мусса забил третий мяч.