«Интер» — «Бенфика»: «нерадзурри» повели в два мяча

Soccerstand «Интер» и «Бенфика» сыграли вничью, миланцы вышли в полуфинал Лиги чемпионов
"Интер" сыграет в полуфинале с "Миланом".
В Милане состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов. «Интер» принимал «Бенфику».
Встреча закончилась со счётом 3:3. На 13-й минуте счёт в матче открыл Николо Барелла. На 38-й минуте Фредрик Эурсенс сравнял счёт.
На 65-й минуте Лаутаро Мартинес вывел свою команду вперёд. На 78-й минуте Хоакин Каррера забил третий мяч. Но в концовке «Бенфика» сравняла счёт. Сперва отличился Антониу Силва. А в компенсированное время Петар Мусса забил третий мяч.