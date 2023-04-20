Экс-игрок "Спартака" Мовсисян заявил об уважении к Владимиру Путину

Бывший нападающий «Спартака» Юра Мовсисян рассказал об уважении к президенту России Владимиру Путину.
«Для меня Россия – это место, которое очень люблю. У меня там много друзей, хороших воспоминаний. Уважаю Путина. Мне кажется, он все делает для страны.
За политикой не слежу, но слышал о нем, что он для своих людей в России много делает. В 2014-м, когда начались боевые действия, я был в «Спартаке». Все, с кем общался тогда, поддерживали Путина. Все русские», — передает слова Мовсисяна «Матч ТВ».
Мовсисян выступал за «Спартак» с 2013 по 2016 год. В России он также играл за «Краснодар». В сезоне-2012/13 нападающий стал лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги (РПЛ). Также по результатам этого и следующего сезона он вошел в список 33 лучших игроков чемпионата России.
После ухода из «Спартака» Мовсисян играл в МЛС и чемпионате Швеции. В 2018 году нападающий завершил свою профессиональную карьеру.
Форвард живет в США вместе со своей семьей. Он перебрался за океан еще в 12-летнем возрасте.
Ранее мэр Жигулевска Илья Сухих сравнил матч со «Спартаком» с приездом Владимира Путина в 2000 году.