Экс-игрок "Спартака" Мовсисян заявил об уважении к Владимиру Путину

За политикой не слежу, но слышал о нем, что он для своих людей в России много делает. В 2014-м, когда начались боевые действия, я был в «Спартаке». Все, с кем общался тогда, поддерживали Путина. Все русские», — передает слова Мовсисяна «Матч ТВ».