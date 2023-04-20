«Челси» сократит зарплату игрокам из-за неудачного выступления в сезоне

Как отмечает издание, новые владельцы клуба изменили систему вознаграждения игроков после приобретения «Челси» у Романа Абрамовича , который платил бонусы только за завоеванные трофеи, при этом пункты о снижении зарплаты в случае непопадания в Лигу чемпионов отсутствовали.

Ряд игроков, которые перешли в «Челси» в последнее время или подписали новые контракты после смены собственника, согласились на схему выплат, согласно которой часть их заработной платы, в некоторых случаях до 30 процентов, была привязана к тому, отберется ли команда в самый престижный еврокубковый турнир. Те, кто подписал соглашения при прежнем владельце, получат зарплату в полном объеме, если они останутся в клубе этим летом и не будут заключать новые контракты.