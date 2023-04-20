В "Акроне" не удивились тому, что болельщики смотрели матч со "Спартаком" с крыш гаражей
Генеральный директор тольяттинского "Акрона" Алексей Власов не был удивлен тому, что болельщики смотрели матч Фонбет - Кубка России по футболу против московского "Спартака" с крыш гаражей. Об этом он рассказал ТАСС в четверг.
"Произошла наша очередная заслуженная победа в Кубке России над командой РПЛ, все большие молодцы, все великолепно было сделано, организовано, - сказал Власов. - Да, было тяжело, но по-другому быть не может, самое главное, что прошли дальше, достигли цели. Для меня любой успех клуба - значимое событие, естественно, понятно, что пройти действующего обладателя Кубка России - знаково. Сильная команда, безусловно, ребята справились с задачей. В истории клуба не было таких побед".
"Мы были в фан-зоне вместе с президентом клуба Павлом Морозовым, визуально казалось, что было около 700 человек, но матч был таким напряженным, весь фокус был на поле. Видел, что кто-то смотрел матч на гаражах, кто-то смотрел вокруг стадиона, при этом была фан-зона, но кому-то ближе так. Удивлен ли, что на гаражах смотрели люди? Было такое разочек, просто не знаю, с чем связано, но было, не то чтобы удивлен. Честно, больше фокусируешься на том, что было за воротами, а специально смотреть на горы матч не позволял, поэтому смотрел на поле", - добавил Власов.
19 апреля "Акрон" на своем поле победил "Спартак" со счетом 2:1 в матче второго этапа 1/2 финала "плей-офф пути регионов" Кубка России. Встреча прошла на вмещающем 3 010 зрителей стадионе "Кристалл", некоторые болельщики наблюдали за игрой с крыш гаражей.
В первом этапе финала "плей-офф пути регионов" "Акрон" на выезде сыграет с "Краснодаром". Встреча пройдет в период 2-4 мая.