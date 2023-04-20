В "Акроне" не удивились тому, что болельщики смотрели матч со "Спартаком" с крыш гаражей

"Мы были в фан-зоне вместе с президентом клуба Павлом Морозовым, визуально казалось, что было около 700 человек, но матч был таким напряженным, весь фокус был на поле. Видел, что кто-то смотрел матч на гаражах, кто-то смотрел вокруг стадиона, при этом была фан-зона, но кому-то ближе так. Удивлен ли, что на гаражах смотрели люди? Было такое разочек, просто не знаю, с чем связано, но было, не то чтобы удивлен. Честно, больше фокусируешься на том, что было за воротами, а специально смотреть на горы матч не позволял, поэтому смотрел на поле", - добавил Власов.