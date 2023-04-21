$81.62-0.0489.46+0.09

В «Аль-Насре» выступили с заявлением по поводу скандала вокруг Криштиану Роналду

В «Аль-Насре» высказались по поводу скандала вокруг нападающего клуба Криштиану Роналду. Напомним, после матча с «Аль-Хилялем» (0:2) португалец схватил себя за пах в ответ на выкрики «Месси, Месси!» со стороны фанатов соперника.

В «Аль-Насре» сделали заявление по поводу скандала вокруг Роналду
© globallookpress.com

«Роналду получил травму. Его столкновение с Густаво Куэльяром, игроком «Аль-Хиляля», началось с удара в очень чувствительную область. Это подтверждённая информация. Что касается объяснений фанатов, то они вольны думать что хотят», — приводит заявление клуба Squawka.

Ранее адвокат Нуф бин после этого инцидента заявил, что подал иск в прокуратуру Саудовской Аравии на Роналду из-за непристойного поведения.

В нынешнем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Роналду принял участие в 11 матчах, в которых записал в свой актив 11 голов и две результативные передачи.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий