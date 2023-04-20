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51 минуту назад

Экс-игрок «Спартака» Мовсисян рассказал о лжи экс-президента США Обамы

Газета.Ru

Бывший нападающий «Спартака» Юра Мовсисян рассказал о встрече с бывшим президентом США Бараком Обамой после чемпионства с клубом МЛС.

Экс-игрок «Спартака» Мовсисян рассказал о лжи Обамы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я еще у него спросил: «А почему вы не признали геноцид армян? Вы нам обещали это». Потому что когда Обама шел на выборы, то пообещал армянской диаспоре: «Голосуйте за меня, а я признаю геноцид». Но он соврал. Поэтому я и задал свой вопрос. Он был в шоке. Сказал: «Давай лучше занимайся футболом, а не политикой». Я ответил: «Это не политика, это жизнь», — передает слова Мовсисяна «Матч ТВ».

Мовсисян выступал за «Спартак» с 2013 по 2016 год. В России он также играл за «Краснодар». В сезоне-2012/13 нападающий стал лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги (РПЛ). Также по результатам этого и следующего сезона он вошел в список 33 лучших игроков чемпионата России.

После ухода из «Спартака» Мовсисян играл в МЛС и чемпионате Швеции. В 2018 году нападающий завершил свою профессиональную карьеру.

Форвард живет в США вместе со своей семьей. Он перебрался за океан еще в 12-летнем возрасте.

Ранее полузащитник ЦСКА Хесус Медина назвал единственное отличие Москвы от Нью-Йорка.

Футбол,Юра Мовсисян,Барак Обама,Спартак,
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