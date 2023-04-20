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Бывший игрок клубов РПЛ сравнил жизнь в России и США

Бывший игрок «Спартака» и «Краснодара» Юра Мовсисян сравнил жизнь в России и США. Его слова приводит «Матч ТВ».

Бывший игрок клубов РПЛ сравнил жизнь в России и США
© Lenta.ru

Мовсисян, переехавший в США с семьей в 12 лет, рассказал, что в этой стране социальная помощь лучше, чем в России.

«Правительство готово платить деньги, чтобы ты жил здесь. А у нас — в Армении и России — тебе за это никто платить не будет. Либо будет, но совсем маленькие деньги», — поделился экс-футболист.

Мовсисян выступал за клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) с 2011 по 2016 год. В сезоне-2012/2013 он стал лучшим бомбардиром чемпионата страны. Большую часть карьеры спортсмен провел в североамериканской Главной лиге футбола (MLS), где и завершил карьеру.

Ранее об уровне жизни в США и России порассуждал фигурист Михаил Назарычев, переехавший из Перми в Майами.

«Россия даже рядом не стояла. Тут даже правильнее будет сказать вся оставшаяся часть России, кроме Москвы», — сказал спортсмен.

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