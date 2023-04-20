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Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Браун признан банкротом

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэс Браун объявлен банкротом. Об этом сообщает Daily Mail.

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" и сборной признан банкротом
© Газета.Ru

Британское управление по налоговым и таможенным пошлинам (HMRC) в конце февраля подало заявление о банкротстве бывшего защитника «МЮ». 12 апреля петиция была зарегистрирована в Высоком суде и внесена в официальный публичный реестр.

Отмечается, что будучи футболистом «Юнайтед» Браун зарабатывал 50 тысяч фунтов в неделю. В прошлом году 43-летний англичанин развелся с супругой Линн, с которой воспитывает троих дочерей. Они были женаты с 2009 года.

В составе «Манчестер Юнайтед» Браун провел 362 матча, выиграв пять титулов Английской премьер-лиги (АПЛ), два Кубка Англии, два Кубка лиги и две Лиги чемпионов. Также на его счету 23 матча за национальную команду Англии.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» стал третьим английским клубом, который три года подряд выходил в полуфинал Лиги чемпионов.

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