«АЗ Алкмар» в серии пенальти переиграл «Андерлехт» и вышел в полуфинал Лиги конференций

Завершился ответный матч 1/4 финала Лиги конференций, в котором встречались нидерландский «АЗ Алкмар» и бельгийский «Андерлехт». Игра проходила в Алкмаре (Нидерланды) на стадионе «АФАС». Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Давиде Масса (Италия).

Основное и дополнительное время матча завершилось победой хозяев поля со счётом 2:0. Дублем отметился греческий нападающий Вангелис Павлидис. Первый матч 1/4 финала между этими командами проходил в Бельгии и завершился победой «Андерлехта» с таким же счётом 2:0. Таким образом победитель противостояния определялся в серии пенальти, где сильнее оказался «АЗ Алкмар» со счётом 4:1.