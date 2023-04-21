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Марио Фернандес расторг контракт с «Интернасьоналом»

Защитник Марио Фернандес расторг контракт с «Интернасьоналом», сообщает официальный сайт клуба.

Фернандес расторг контракт с бразильским «Интернасьоналом»
© Чемпионат.com

Отмечается, что игрок потребовал расторжения контракта по личным причинам.

Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 года, трижды выигрывал с клубом чемпионат России. В составе сборной России Фернандес провёл 33 матча и забил пять голов.

После окончания сезона-2021/2022 Фернандес приостановил карьеру и вернулся в Бразилию. В декабре 2022-го футболист объявил о возобновлении карьеры игрока и перешёл из ЦСКА в «Интернасьонал» на правах аренды до декабря 2023 года. Его контракт с армейцами рассчитан до лета 2024 года.

В текущем сезоне на счету Фернандеса пять матчей в составе «Интернасьонала», в которых он не отметился результативными действиями.

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