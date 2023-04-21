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Сотрудники "Томи" в письме попросили президента России Путина разобраться с долгами команды

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Сотрудники футбольного клуба «Томь» написали письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой разобраться с долгами команды. Обращение опубликовано в соцсетях «Томи».

Путину пожаловались на огромные долги футбольного клуба
© РИА Новости

В мае 2022 года «Томь» лишилась профессионального статуса — клуб не получил лицензию Российского футбольного союза (РФС) на выступление во Второй лиге. Спустя шесть месяцев стало известно о возбуждении уголовного дела в связи с долгами по зарплате. В клубе не выплачивалась зарплата с мая по август 2022 года, общая сумма задолженности — около 27,5 млн рублей.

«Мы проcим ваc дать поручение — cделать проверку и оценить работу органов облаcтной влаcти в cфере развития физичеcкой культуры и cпорта в регионе, ибо, на наш взгляд, она ведет к полному развалу томcкого cпорта.

Мы просим вас помочь решить и наш наболевший за год вопрос по выплате задолженностей по зарплате. И мы очень надеемся на вашу помощь, поддержку и справедливое решение проблемы!» — говорится в письме.

Ранее сообщалось, что бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэс Браун объявлен банкротом.

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