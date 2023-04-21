Путину пожаловались на огромные долги футбольного клуба

В мае 2022 года «Томь» лишилась профессионального статуса — клуб не получил лицензию Российского футбольного союза (РФС) на выступление во Второй лиге. Спустя шесть месяцев стало известно о возбуждении уголовного дела в связи с долгами по зарплате. В клубе не выплачивалась зарплата с мая по август 2022 года, общая сумма задолженности — около 27,5 млн рублей.