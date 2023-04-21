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1 час назад

Футбольный клуб пожаловался Путину на огромные долги команды

Лера Букина

Сотрудники футбольного клуба «Томь» попросили президента России Владимира Путина помочь разобраться с долгами команды. Соответствующее обращение было опубликовано в соцсетях «Томи».

Путину пожаловались на огромные долги футбольного клуба
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Весной прошлого года «Томь» потеряла профессиональный статус. Тогда клубу не дали лицензию Российского футбольного союза (РФС) на выступление во Второй лиге. Через полгода появилась информация о том, что из-за долгов по зарплате было возбуждено уголовное дело. В клубе денежные средства не выплачивали несколько месяцев. Суммарный размер долга составляет порядка 27,5 млн рублей.

«Мы просим вас помочь решить и наш наболевший за год вопрос по выплате задолженностей по зарплате. И мы очень надеемся на вашу помощь, поддержку и справедливое решение проблемы!» — говорится в обращении.

Ранее стало известно, что бывшего футболиста «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэса Брауна объявили банкротом.

Футбол,Владимир Путин,РФС,Манчестер Юнайтед,
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