Путину пожаловались на огромные долги футбольного клуба

Сотрудники футбольного клуба «Томь» попросили президента России Владимира Путина помочь разобраться с долгами команды. Соответствующее обращение было опубликовано в соцсетях «Томи».
Весной прошлого года «Томь» потеряла профессиональный статус. Тогда клубу не дали лицензию Российского футбольного союза (РФС) на выступление во Второй лиге. Через полгода появилась информация о том, что из-за долгов по зарплате было возбуждено уголовное дело. В клубе денежные средства не выплачивали несколько месяцев. Суммарный размер долга составляет порядка 27,5 млн рублей.
«Мы просим вас помочь решить и наш наболевший за год вопрос по выплате задолженностей по зарплате. И мы очень надеемся на вашу помощь, поддержку и справедливое решение проблемы!» — говорится в обращении.
Ранее стало известно, что бывшего футболиста «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэса Брауна объявили банкротом.