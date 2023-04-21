Путину пожаловались на огромные долги футбольного клуба

Весной прошлого года «Томь» потеряла профессиональный статус. Тогда клубу не дали лицензию Российского футбольного союза (РФС) на выступление во Второй лиге. Через полгода появилась информация о том, что из-за долгов по зарплате было возбуждено уголовное дело. В клубе денежные средства не выплачивали несколько месяцев. Суммарный размер долга составляет порядка 27,5 млн рублей.