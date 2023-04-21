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Фабио Паратичи пришлось покинуть «Тоттенхэм» из-за разбирательства в отношении «Ювентуса»

«Тоттенхэм» объявил об уходе Фабио Паратичи с должности спортивного директора клуба. Функционер инициировал разрыв контракта из-за невозможности осуществлять футбольную деятельность.

Паратичи покинул пост спортивного директора «Тоттенхэма»
© Советский спорт

Напомним, Паратичи проходит фигурантом дела о финансовых махинациях, совершенных «Ювентусом». В этом клубе он занимал пост спортивного директора.

Недавно стало известно, что функционер не смог оспорить санкции, наложенные Итальянской федерацией футбола (FIGC).

Добавим, что Фабио Паратичи начал работу в лондонском клубе летом 2021 года.

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