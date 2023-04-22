Дубль Жоты принес «Ливерпулю» победу над «Ноттингем Форест»

Мерсисайдцы не проигрывают четыре матча.

«Ливерпуль» на своем поле нанес поражение «Ноттингем Форест» в матче 31-го тура чемпионата Англии.

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу мерсисайдцев.

В составе победителей дубль оформил Диогу Жота (47-я и 55-я минуты). Еще один мяч забил Мохаммед Салах (70-я). «Лесники» ответили забитыми мячами в исполнении Неко Уильямса (51-я) и Моргана Гиббса-Уайта (67-я).

Таким образом, команда Юргена Клоппа с 50 поднялись на седьмую позицию турнирной таблицы АПЛ. Подопечные Стива Купера находятся на 19-й строчке, имея в своем активе 279 очков.