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Футбольный совет УЕФА на первом заседании в истории обсудит вопросы судейства

УЕФА на своём официальном сайте объявил о плане проведения первого заседания Футбольного совета организации 24 апреля.

Футбольный совет УЕФА на первом заседании в истории обсудит вопросы судейства
© Чемпионат.com

В повестке дня будут обсуждаться вопросы судейства, такие как работа VAR, трактовка игры рукой, реакция на поведение игроков, а также конкуренции и медицины.

В футбольный совет входят Жозе Моуринью («Рома»), Карло Анчелотти («Реал» Мадрид), Зинедин Зидан, Паоло Мальдини («Милан»), Фабио Капелло, Хавьер Санетти, Филипп Лам, Рональд Куман (сборная Нидерландов), Гарет Саутгейт (сборная Англии), Рио Фердинанд, Микаэль Лаудруп, Рафаэль Бенитес, Роберто Мартинес (сборная Португалии), Предраг Миятович, Юрген Клинсманн, Руди Фёллер, Петр Чех, Хуан Мата, Робби Кин, Патрик Виейра, Хенрик Ларссон, Эрик Абидаль и Гарет Бэйл.

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