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«Химки» победили «Торпедо» со счётом 4:2 в матче 24-го тура РПЛ

Завершился матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Химки» и «Торпедо». Команды играли на стадионе «Арена Химки» в Химках. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). «Химки» одержали победу со счётом 4:2.

«Химки» одержали волевую победу над «Торпедо»
© ФК ХИМКИ

На 34-й минуте полузащитник «Химок» Бутта Магомедов открыл счёт. Он не смог пробить голкипера «Торпедо» Егора Бабурина с пенальти, но был успешен на добивании. На 45+3-й минуте ответный мяч гостей забил нападающий Андре Фелипе с пенальти. На 52-й минуте форвард Илья Стефанович вывел «Торпедо» вперёд. Через семь минут полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов сравнял счёт, реализовав пенальти. На 63-й минуте нападающий хозяев Владимир Хубулов точно пробил в дальний нижний угол ворот «Торпедо». Через четыре минуты полузащитник «Химок» Неманья Главчич забил со штрафного — 4:2.

«Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 17 очков после 24 матчей. «Торпедо» находится на 16-й строчке, заработав 13 очков. Лидирует в чемпионате санкт-петербургский «Зенит». У команды Сергея Семака 55 очков.

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