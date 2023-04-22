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Хет-трик Мареза вывел "Манчестер Сити" в финал Кубка Англии

В первом полуфинальном матче Кубка Англии «Манчестер Сити» разгромил «Шеффилд Юнайтед».

Хет-трик Мареза вывел "Манчестер Сити" в финал Кубка Англии
© globallookpress.com

Встреча прошла на стадионе «Уэмбли» в Лондоне в присутствии 69 603 зрителей и завершилась разгромной победой действующих чемпионов Англии со счетом 3:0.

Все три мяча в игре забил 32-летний алжирский нападающий Рияд Марез. Он отличился на 43-й, 61-й и 66-й минутах встречи.

Соперник команды Хосепа Гвардиолы определится по итогам второго полуфинала, в котором сойдутся «Брайтон» и «Манчестер Юнайтед». Эта игра пройдет завтра, 23 апреля, на стадионе «Уэмбли». Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени.

Напомним, что действующим победителем турнира является «Ливерпуль».

Последний раз «Манчестер Сити» выигрывал национальный кубок в 2019 году. Последний успех «Манчестер Юнайтед» датирован 2016-м годом, «Брайтон» в турнире не побеждал.

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