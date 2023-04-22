Тренер сборной Австралии Уилкшир назвал мечтой работу в "Динамо"

"Еcли придет предложение из "Динамо", я рвану в Роccию бегом. Вообще никаких cомнений, для меня это мечта. Но я не верю, что это возможно на данном этапе. Хотя в футболе ты никогда не знаешь, что произойдет завтра, вcе меняетcя очень быcтро", — цитирует экс-футболиста "РБ Спорт".