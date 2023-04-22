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3 часа назад

Тренер сборной Австралии Уилкшир назвал мечтой работу в "Динамо"

Газета.Ruиещё 3

Тренер сборной Австралии U20 по футболу Люк Уилкшир заявил, что готов все бросить ради возможности вернуться в московское "Динамо". Уилкшир выступал за бело-голубых с 2008 по 2014 год, а также в сезоне-2016/2017.

Тренер сборной Австралии Уилкшир назвал мечтой работу в "Динамо"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Еcли придет предложение из "Динамо", я рвану в Роccию бегом. Вообще никаких cомнений, для меня это мечта. Но я не верю, что это возможно на данном этапе. Хотя в футболе ты никогда не знаешь, что произойдет завтра, вcе меняетcя очень быcтро", — цитирует экс-футболиста "РБ Спорт".

После 23 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) "Динамо" располагается на пятом месте, имея в активе 39 очков. В ближайшем матче бело-голубые на выезде сыграют с петербургским "Зенитом". Матч пройдет 22 апреля. Начало в 19.00 по московскому времени.

Ранее полузащитник "Зенита" Андрей Мостовой заявил о необходимости реабилитироваться за Кубок России в матче с "Динамо".

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