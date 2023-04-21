$81.49-0.1389.35-0.11

Сына Бекхэма заметили за рулем Maserati за 20 миллионов рублей

Сына бывшего полузащитника сборной Англии Дэвида Бекхэма Ромео заметили за рулем роскошной машины за миллионы рублей. Снимки публикует Daily Mail.

Сына Бекхэма заметили за рулем Maserati за 20 миллионов рублей
© Lenta.ru

Папарацци сфотографировали 20-летнего манекенщика на свидании с его возлюбленной, моделью Мией Риган. Молодой человек был одет в толстовку бренда Puma зеленого цвета, а девушка выбрала черную олимпийку в сочетании с ярким макияжем. Пара возвращалась домой в автомобиле Maserati стоимостью 197 тысяч фунтов стерлингов (20 миллионов рублей).

Известно, что упомянутое транспортное средство принадлежит отцу парня, который в недавнем времени стал амбассадором компании Maserati. В связи с этим футболист также снимался в рекламе упомянутого производителя авто.

В июле 2021 года Дэвид Бекхэм покрасил волосы назло сыновьям. Спортсмен опубликовал снимок, на котором он запечатлен вместе со своими детьми: Крузом и Ромео. На размещенных кадрах видно, что мужчина покрасил волосы в светлый цвет, в то время как Ромео также стал блондином, а Круз изменил оттенок прически на ярко-розовый.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий