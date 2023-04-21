Бывший массажист "МЮ" рассказал, как сводил Роналду с известными певицами

Бывший массажист «Манчестер Юнайтед» Род Торнли рассказал, как находил номера известных певиц, чтобы передать их бывшему полузащитнику команды Криштиану Роналду.

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«Он находился у меня на массаже, а в это время по телевизору шел X-Factor. «Кто эта девушка?» – спросил он. Я ответил: «Это Данни Миноуг, сестра Кайли Миноуг. Криштиану сказал: «Хорошо, можете дать мне ее номер?»

Я передал номер Криштиану Роналду. Они сходили на пару свиданий, но ничего серьезного.

Затем X-Factor снова шел в субботу вечером. Это была Кимберли Уайатт из Pussycat Dolls: «Можете ли вы дать ее номер?» – спросил он. Мне потребовалось около 10 минут, чтобы получить ее номер», — сказал Торнли в подкасте Under The Cosh.

Роналду выступал за «МЮ» с 2003 по 2009 год, а также с 2021 по 2022-й. 37-летний Роналду с ноября 2022 года находился без команды после расторжения контракта с «МЮ».