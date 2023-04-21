Экс-тренер «Баварии» отказался возглавить «Челси»
Бывший тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсман отказался от борьбы за пост главного тренера лондонского «Челси». Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо, передает «РИА Новости».
По данным корреспондента, Нагельсмана рассматривали в качестве главного кандидата на пост тренера «Челси» в новом сезоне. Однако он отказался продолжать переговоры с руководством лондонского ФК.
В нынешнем сезоне «Челси» возглавляет временный тренер Фрэнк Лэмпард. Он пришел на смену Грэма Поттера, который был отправлен в отставку 2 апреля в связи с неудовлетворительными результатами команды.