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Экс-тренер «Баварии»  отказался возглавить «Челси»

Бывший тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсман отказался от борьбы за пост главного тренера лондонского «Челси». Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо, передает «РИА Новости».

Экс-тренер «Баварии» отказался возглавить «Челси»
© globallookpress.com

По данным корреспондента, Нагельсмана рассматривали в качестве главного кандидата на пост тренера «Челси» в новом сезоне. Однако он отказался продолжать переговоры с руководством лондонского ФК.

В нынешнем сезоне «Челси» возглавляет временный тренер Фрэнк Лэмпард. Он пришел на смену Грэма Поттера, который был отправлен в отставку 2 апреля в связи с неудовлетворительными результатами команды.

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