Экс-тренер «Баварии»  отказался возглавить «Челси»

Бывший тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсман отказался от борьбы за пост главного тренера лондонского «Челси». Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо, передает «РИА Новости».

По данным корреспондента, Нагельсмана рассматривали в качестве главного кандидата на пост тренера «Челси» в новом сезоне. Однако он отказался продолжать переговоры с руководством лондонского ФК.