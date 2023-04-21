Дзюба назвал Слуцкого шарлатаном

«С Уэльсом игра на Евро-2016. Тогда я сразу понял, что Слуцкий – шарлатан. Как в «Рубине» на это повелись? Идиоты. И этот говорит: «Уэльс играет в пять защитников. Крайние вперед не ходят, так что все нормально». 30-я секунда – правый защитник, ***, пробежал все после, простреливает, а левый защитник с метра нам не забил. Тут два варианта: или он не готовится вообще к матчам, или Уэльс, увидев нас, говорит: все встали и побежали», — сказал Дзюба.