Антуан Гризманн рассказал о трудностях, с которыми столкнулся в «Барселоне»

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн рассказал о трудностях, с которыми столкнулся в первый год после перехода в «Барселону».

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«Это был тяжёлый год. Я был запасным, не играл. Система игры была другой, я выходил на иной позиции… Мне пришлось ко всему этому привыкать.

Второй год мне понравился, я получал удовольствие», – приводит слова Гризманна DAZN.

Гризманн выступал за «Барселона» с 2019 по 2021 год. В ходе первого сезона он провел в Ла Лиге 35 матчей и забил 9 голов.