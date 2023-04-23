Семак высказался о нежелании Клаудиньо играть за сборную России

"Мне кажется, здесь нет никаких споров, он бразилец. Конечно, каждый бразилец мечтает играть в своей сборной. Если он не будет проходить или поймет, что он не получит вызов в главную команду своей страны, думаю, как он уже говорил, то же самое и Малком, естественно, он с удовольствием будет защищать цвета сборной России. Здесь нет никаких несостыковок, все абсолютно чисто, понятно. Ребята также свою позицию обозначали", - передает слова Семака "Спорт-Экспресс".