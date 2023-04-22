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1 час назад

Мадридский "Реал" обыграл "Сельту" в матче 30-го тура Ла Лиги

Газета.Ruиещё 6

В очередном матче 30-го тура чемпионата Испании мадридский "Реал" оказался сильнее "Сельты". Встреча прошла в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в присутствии 60 386 зрителей и завершилась уверенной победой подопечных Карло Анчелотти со счетом 2:0.

Мадридский "Реал" обыграл "Сельту" в матче 30-го тура Ла Лиги
Фото: APAP

"Сливочные" отличились по разу в каждом из таймов. На 42-й минуте с передачи Винисиуса Жуниора отличился Марко Асенсио. На 48-й минуте окончательный счет установил Милитао, которому ассистировал Асенсио. После этой игры действующие чемпионы Испании набрали 65 очков и закрепились на второй строчке в турнирной таблице Ла Лиги. "Сельта" с 36 очками сохранила за собой 12-е место в таблице национального первенства. В следующем матче "Реал" сыграет в гостях против "Жироны", а "Сельта" на домашнем поле примет "Эльче".

Ранее сообщалось, что вратарь "Динамо" Антон Шунин похвалил свою команду за проигранную игру против "Зенита" в матче 24-го тура РПЛ.

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