Хави рассказал, когда Дембеле и Кристенсен смогут играть за «Барселону»
Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о сроках возвращения в строй травмированных игроков. Речь идёт о нападающем Усмане Дембеле и защитнике Андреасе Кристенсене.
«Дембеле будет готов сыграть на следующей неделе. Кристенсен также почти восстановился», — приводит слова Хави Marca.
25-летний Усман Дембеле не играет с 1 февраля 2023 года. Из-за травмы французский нападающий пропустил 15 матчей. В нынешнем сезоне на его счету восемь голов и семь результативных передач в 28 встречах. Соглашение между сторонами истекает летом 2024 года.
27-летний Кристенсен из-за травм пропустил 12 матчей за «Барселону». На его счету результативная передача в 25 встречах.