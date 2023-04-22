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Хави рассказал, когда Дембеле и Кристенсен смогут играть за «Барселону»

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Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о сроках возвращения в строй травмированных игроков. Речь идёт о нападающем Усмане Дембеле и защитнике Андреасе Кристенсене.

Хави рассказал, когда Дембеле и Кристенсен смогут играть за «Барселону»
© Чемпионат.com

«Дембеле будет готов сыграть на следующей неделе. Кристенсен также почти восстановился», — приводит слова Хави Marca.

25-летний Усман Дембеле не играет с 1 февраля 2023 года. Из-за травмы французский нападающий пропустил 15 матчей. В нынешнем сезоне на его счету восемь голов и семь результативных передач в 28 встречах. Соглашение между сторонами истекает летом 2024 года.

27-летний Кристенсен из-за травм пропустил 12 матчей за «Барселону». На его счету результативная передача в 25 встречах.

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