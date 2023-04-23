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"Манчестер Юнайтед" обыграл "Брайтон" и вышел в финал Кубка Англии

Завершилась вторая по счету полуфинальная встреча Кубка Англии по футболу между «Манчестер Юнайтед» и «Брайтоном». Матч, который прошел на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, закончился победой «МЮ» в серии послематчевых пенальти (7:6). Основное время завершилось вничью — 0:0. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Крейгом Поусоном.

"Манчестер Юнайтед" встретится с "Манчестер Сити" в финале Кубка Англии
© Газета.Ru

Таким образом, «Манчестер Юнайтед» вышел в финал Кубка Англии, где встретятся с «Манчестер Сити». «Горожане» в своем полуфинале обыграли «Шеффилд Юнайтед» со счетом 3:0. Финал состоится 3 июня. Встреча также пройдет на «Уэмбли».

Действующим обладателем Кубка Англии является «Ливерпуль», который в финальном матче 2022 года обыграл «Челси» в серии пенальти со счетом 6:5.

В турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Сити» располагается на втором месте, набрав 70 очков. «Манчестер Юнайтед» занимает четвертую строчку, имея в активе 59 баллов.

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