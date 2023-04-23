"Манчестер Юнайтед" встретится с "Манчестер Сити" в финале Кубка Англии

Завершилась вторая по счету полуфинальная встреча Кубка Англии по футболу между «Манчестер Юнайтед» и «Брайтоном». Матч, который прошел на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, закончился победой «МЮ» в серии послематчевых пенальти (7:6). Основное время завершилось вничью — 0:0. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Крейгом Поусоном.

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Таким образом, «Манчестер Юнайтед» вышел в финал Кубка Англии, где встретятся с «Манчестер Сити». «Горожане» в своем полуфинале обыграли «Шеффилд Юнайтед» со счетом 3:0. Финал состоится 3 июня. Встреча также пройдет на «Уэмбли».

Действующим обладателем Кубка Англии является «Ливерпуль», который в финальном матче 2022 года обыграл «Челси» в серии пенальти со счетом 6:5.