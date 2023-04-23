Игрок ЦСКА признался, что еще учится в школе

"Нет, школу я не закончил еще. Вот в день перед игрой с "Уралом" у нас была вечерняя тренировка, а до нее утром я в школу ходил. ЕГЭ через месяц сдаю. Так что учеба в самом разгаре. Да тяжеловато, конечно. У нас обычно тренировки утром. Вечером приезжаю с них — занимаюсь с репетиторами или сам. Поэтому в целом готовлюсь нормально", - передает слова Глебова "Известия".