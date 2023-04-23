Игрок ЦСКА признался, что еще учится в школе

Игрок ЦСКА Глебов признался, что еще учится в школе
Полузащитник московского ЦСКА Кирилл Глебов рассказал, что еще проходит обучение в школе.
"Нет, школу я не закончил еще. Вот в день перед игрой с "Уралом" у нас была вечерняя тренировка, а до нее утром я в школу ходил. ЕГЭ через месяц сдаю. Так что учеба в самом разгаре. Да тяжеловато, конечно. У нас обычно тренировки утром. Вечером приезжаю с них — занимаюсь с репетиторами или сам. Поэтому в целом готовлюсь нормально", - передает слова Глебова "Известия".
17-летний полузащитник дебютировал за ЦСКА в начале марта в игре против "Сочи". В кубковой встрече с "Уралом" он и вовсе помог своей команде сравнять счет, появившись на поле на 82-й минуте. После 23 туров ЦСКА располагается на четвертом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Отставание от идущего на первой строчке "Зенита" составляет 14 очков. Красно-синие имеют одну игру в запасе. В воскресенье подопечные Владимира Федотова примут на своем стадионе набравший ход "Локомотив". Матч начнется в 19.30 по московскому времени.
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