«ПАРИ НН» и «Крылья Советов» назвали стартовые составы на матч 24‑го тура РПЛ

Нижегородский «ПАРИ НН» и самарские «Крылья Советов» объявили стартовые составы на матч 24 го тура МИР Российской премьер лиги (РПЛ).
Встреча пройдет в воскресенье в Нижнем Новгороде, стартовый свисток прозвучит в 14:00 (мск). Прямую трансляцию игры смотрите на телеканале МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.
Стартовый состав «ПАРИ НН»: Нигматуллин, Стоцкий, Каккоев, Гоцук, Александров, Рыбчинский, Соколов, Михайлов, Майга, Сулейманов, Янсане.
Стартовый состав «Крыльев Советов»: Ломаев, Рассказов, Евгеньев, Горшков, Солдатенков, Костанца, Зуев, Бабкин, Гарре, Цыпченко, Сычевой.
«Крылья» (25 очков) занимают 12 е место в турнирной таблице чемпионата России, «ПАРИ НН» (19) располагается строчкой ниже.
Прямые трансляции матчей МИР РПЛ смотрите на федеральном канале «МАТЧ ТВ» и тематических каналах холдинга, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.