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«Наполи» благодаря голу Распадори вырвал победу в матче с «Ювентусом»

«Ювентус» на своем поле принимал «Наполи» в матче 31-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу неаполитанцев.

«Наполи» вырвал победу в матче с «Ювентусом»
© Советский спорт

В составе победителей отличился Джакомо Распадори.

Таким образом, команда Массимилиано Аллегри с 59 очками располагается на третьей позиции турнирной таблицы Серии А. Подопечные Лучано Спаллетти находятся на первой строчке, имея в своем активе 78 очков.

В следующем туре «Ювентус» отправится в гости к «Болонье» (29 апреля), а «Наполе» дома сыграет с «Салернитаной» (30 апреля).

Чемпионат Италии

31-й тур

«Ювентус» – «Наполи» – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Распадори, 90.

«Ювентус»: Щенсны, Ругани, Гатти, Данило, Соуле (Фаджоли, 66), Костич (Кьеза, 61), Рабьо, Локателли, Миретти (Ди Мария, 61), Куадрадо, Милик (Влахович, 90).

«Наполи»: Мерет, Ди Лоренцо, Жезус, Ким Мин Чжэ, Оливера, Лоботка, Замбо-Ангисса, Ндомбеле (Зелиньски, 68), Лосано (Элмаз, 68), Кварацхелия (Распадори, 86), Осимхен.

Предупреждения: Локателли (23), Рабьо (40), Фаджоли (85), Ди Мария (89).

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