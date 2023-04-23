ЦСКА упустил победу над «Локомотивом» в матче РПЛ

Московский футбольный клуб ЦСКА на своем поле со счетом 1:1 сыграл вничью со столичным "Локомотивом" в матче 24-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "ВЭБ-Арене" в Москве.

В составе хозяев голом отметился Антон Заболотный (22-я минута), у гостей отличился Вильсон Изидор (87).

На 20-й минуте встречи полузащитник "Локомотива" Сергей Пиняев был заменен из-за травмы. Вышедший вместо него албанец Марио Митай получил предупреждение на 31-й минуте, на 40-й минуте главный арбитр встречи Сергей Карасев показал ему вторую желтую карточку и удалил с поля.

Прервалась победная серия ЦСКА в РПЛ, которая насчитывала пять матчей. Последнее поражение армейцев в лиге датируется 5 марта, тогда команда Владимира Федотова на выезде уступила "Сочи" (0:2).

ЦСКА идет на четвертом месте в турнирной таблице с 45 очками в 24 матчах. "Локомотив" занимает 10-е место, на счету железнодорожников 29 очков. В следующем туре ЦСКА 29 апреля в Грозном сыграет с "Ахматом", "Локомотив" на день позже примет подмосковные "Химки".