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"Локомотив" сыграл вничью с ЦСКА в матче чемпионата России, сравняв счет в меньшинстве

Московский футбольный клуб ЦСКА на своем поле со счетом 1:1 сыграл вничью со столичным "Локомотивом" в матче 24-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "ВЭБ-Арене" в Москве.

ЦСКА упустил победу над «Локомотивом» в матче РПЛ
© ТАСС

В составе хозяев голом отметился Антон Заболотный (22-я минута), у гостей отличился Вильсон Изидор (87).

На 20-й минуте встречи полузащитник "Локомотива" Сергей Пиняев был заменен из-за травмы. Вышедший вместо него албанец Марио Митай получил предупреждение на 31-й минуте, на 40-й минуте главный арбитр встречи Сергей Карасев показал ему вторую желтую карточку и удалил с поля.

Прервалась победная серия ЦСКА в РПЛ, которая насчитывала пять матчей. Последнее поражение армейцев в лиге датируется 5 марта, тогда команда Владимира Федотова на выезде уступила "Сочи" (0:2).

ЦСКА идет на четвертом месте в турнирной таблице с 45 очками в 24 матчах. "Локомотив" занимает 10-е место, на счету железнодорожников 29 очков. В следующем туре ЦСКА 29 апреля в Грозном сыграет с "Ахматом", "Локомотив" на день позже примет подмосковные "Химки".

В других матчах дня "Ростов" на выезде обыграл екатеринбургский "Урал" (3:1), "Пари Нижний Новгород" на своем поле победил самарские "Крылья Советов" (2:1), "Ахмат" дома оказался сильнее "Сочи" (1:0).

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