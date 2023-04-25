«Зенит» может стать чемпионом в матче со «Спартаком»

Это может произойти в том случае, если 29 апреля в 25-м туре «Зенит» обыграет в гостях «Крылья», а «Спартак» в тот же день возьмёт дома три очка у «Ростова». Тогда к очной встрече принципиальнейшие соперники из двух столиц подойдут с разницей в десять очков в пользу команды Сергея Семака, так что её успех доведёт преимущество до 13-ти. Это сделает невский клуб недосягаемым для всех за четыре тура до финиша.