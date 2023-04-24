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Игнатьев допустил уход из «Локомотива»

Нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев высказался о своем будущем в клубе.

Игнатьев допустил уход из «Локомотива»
© Спорт день за днем

«Конечно же, я недоволен своим игровым временем в «Локомотиве». Скоро заканчивается мой контракт, затем будем думать, что делать дальше. Мне волноваться не о чем. Думаю, что предложения у меня будут. Уверен ли, что не останусь в «Локомотиве»? Думаю, что в данной ситуации — маловероятно», - приводит слова Игнатьева «Чемпионат».

Игнатьев добавил, что давно был уехал в европейский клуб, если бы у него были предложения.

Летом 2022 года Игнатьев перешел в «Локомотив» из «Рубина». Действующее соглашение форварда с железнодорожниками истекает в июне 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 1,5 миллиона евро.

Во второй половине сезоне игрок провел за «Локомотив» шесть матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями.

После 24 туров «Локомотив» с 29 очками занимает 10 место в РПЛ.

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