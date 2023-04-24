Игнатьев допустил уход из «Локомотива»

«Конечно же, я недоволен своим игровым временем в «Локомотиве». Скоро заканчивается мой контракт, затем будем думать, что делать дальше. Мне волноваться не о чем. Думаю, что предложения у меня будут. Уверен ли, что не останусь в «Локомотиве»? Думаю, что в данной ситуации — маловероятно», - приводит слова Игнатьева «Чемпионат».