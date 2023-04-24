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47 минут назад

«Барселона» намерена бесплатно подписать полузащитника «Ливерпуля»

Чемпионат.com

Полузащитник «Ливерпуля» Наби Кейта и нападающий «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха в летнее трансферное окно могут перейти в «Барселону». Об этом сообщает Sport.es. Контракты обоих футболистов истекают в конце сезона, поэтому испанский клуб заинтересован в подписании игроков на правах свободного агента.

«Барселона» намерена бесплатно подписать полузащитника «Ливерпуля»
Фото: ФК "Ливерпуль"ФК "Ливерпуль"

28-летний Наби Кейта был куплен «Ливерпулем» у «РБ Лейпциг» летом 2018 года за € 60 млн. В нынешнем сезоне полузащитник выходил на поле в 13 матчах во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Соглашение между сторонами истекает в конце нынешнего сезона.

30-летний Заха — воспитанник «Кристал Пэлас». Он покинул клуб в 2013 году, когда перешёл в «Манчестер Юнайтед». В августе 2014 года Заха вернулся в родную команду.

Футбол,Уилфрид Заха,Манчестер Юнайтед,
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