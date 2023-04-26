Глава судейства РФС расценил отставку гендиректора "КС" из-за судейства как перформанс

«Я думаю, что оно не состоится. Рассматриваю это как перформанс.



Шантаж? Я не хотел бы такими словами бросаться в адрес клуба. Думаю, люди сами сделают выводы. Каждый выбирает свою тактику и стратегию. Посмотрим, к чему она приведет.



Мы рассматривали все случаи, проводили проверки. Нас нельзя обвинить в том, что мы предвзяты. Просто мы сейчас решили действовать предельно тихо, чтобы не оказывать негативного влияния на судей», — приводит слова Каманцева «Рейтинг букмекеров».