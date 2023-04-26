Глава судейства РФС расценил отставку гендиректора "КС" из-за судейства как перформанс
Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев отреагировал на решение генерального директора «Крыльев Советов» Вадима Андреева подать в отставку из-за несправедливого, по его мнению, судейства.
«Я думаю, что оно не состоится. Рассматриваю это как перформанс.
Шантаж? Я не хотел бы такими словами бросаться в адрес клуба. Думаю, люди сами сделают выводы. Каждый выбирает свою тактику и стратегию. Посмотрим, к чему она приведет.
Мы рассматривали все случаи, проводили проверки. Нас нельзя обвинить в том, что мы предвзяты. Просто мы сейчас решили действовать предельно тихо, чтобы не оказывать негативного влияния на судей», — приводит слова Каманцева «Рейтинг букмекеров».
Напомним, что Вадим Андреев подал в отставку из-за судейства в последнем матче с «Пари Нижний Новгород». Самарцы уступили со счетом 1:2, один из пропущенных голов был с пенальти. В добавленное время нижегородцы остались в меньшинстве из-за удаления Вячеслава Кротова.
После 24 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Крылья Советов» набрали 25 очков и располагаются на 12-м месте в турнирной таблице. Подопечных Игоря Осинькина отделяют три очка до зоны стыковых матчей. Команда одержала одну победу в последних восьми матчах чемпионата.