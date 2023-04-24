Стеллини уволен из «Тоттенхэма». Мэйсон стал исполняющим обязанности главного тренера
Кристиан Стеллини уволен с поста тренера «Тоттенхэма».
Стеллини исполнял обязанности главного тренера «Тоттенхэма» после увольнения Антонио Конте. Новым исполняющим обязанности тренера назначен Райан Мэйсон.
Вместе с Кристианом Стеллини клуб покинет и его тренерский штаб. О новом составе тренерского штаба будет объявлено позже.
Под руководством Стеллини «Тоттенхэм» провел 4 матча и одержал лишь одну победу. В последнем матче «Тоттенхэм» разгромно проиграл «Ньюкаслу» со счетом 1:6.