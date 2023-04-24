Джикия оказал первую помощь потерявшему сознание Кади

В начале второго тайма Джикия столкнулся плечом с виском Кади. После столкновения игрок «Краснодара» потерял сознание. Джикия вытащил Кади язык, после чего на поле вышла медицинская бригада. На 51-й минуте игрока унесли на носилках, а на поле вместо него вышел Алексей Ионов.