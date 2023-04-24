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1 час назад

Джикия оказал первую помощь потерявшему сознание Кади

Чемпионат.comиещё 5

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия оказал первую помощь полузащитнику «Краснодара» Кади Боржесу во время матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги.

Джикия оказал первую помощь потерявшему сознание Кади
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В начале второго тайма Джикия столкнулся плечом с виском Кади. После столкновения игрок «Краснодара» потерял сознание. Джикия вытащил Кади язык, после чего на поле вышла медицинская бригада. На 51-й минуте игрока унесли на носилках, а на поле вместо него вышел Алексей Ионов.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Спартак» располагается на третьей строчке турнирной таблицы, набрав 45 очков в 23 матчах. «Краснодар» находится на седьмом месте, у команды 38 очков.

Футбол,Георгий Джикия,Алексей Ионов,Спартак,
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