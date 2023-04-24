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55 минут назад

«Челси» и Почеттино близки к соглашению

Чемпионат.com

«Челси» и аргентинский тренер Маурисио Почеттино близки к началу сотрудничества, сообщает журналист Мэтт Лоу в своём «твиттере».

«Челси» и Почеттино близки к соглашению
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

По информации источника, сегодняшние повторные переговоры прошли успешно и стороны приблизились к подписанию соглашения.

Сообщается, что вместе с Почеттино на «Стэмфорд Бридж» переедут его ассистент и специалист по физподготовке Хесус Перес, второй ассистент Мигель Д’Агостино, тренер вратарей Тони Хименес и сын Себастьяно, должность которого описывается как «спортивный учёный». Аргентинский специалист уведомил всех своих помощников о необходимости быть готовыми перебраться в Лондон в любой момент.

Ранее сообщалось, что 51-летний Почеттино впечатлил совладельцев «Челси» чётким видением развития клуба. Боссы лондонцев приняли во внимание тот факт, что Почеттино преуспел в «Тоттенхэме»: боролся за победу в АПЛ и вышел в финал Лиги чемпионов с молодой командой.

Футбол,Хесус Перес,Мэтт Лоу,
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