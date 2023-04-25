Тотти назвал уникальное качество Кварацхелии

«Леао более физический и очень быстрый, Кварацхелия более техничен в ситуациях один на один, уникальность, которую сегодня сложно найти в чемпионате», — приводит слова слова Тотти Pagine Romaniste .

Кварацхелия выступает за «Наполи» 2022 года. Контрактное соглашение нападающего с клубом рассчитано до 2027 года. В нынешнем сезоне игрок принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 14 голов и 16 результативных передач.