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Тотти назвал уникальное качество Кварацхелии

Бывший нападающий итальянской «Ромы» Франческо Тотти сравнил форварда «Милана» Рафаэля Леао с грузинским нападающим «Наполи» Хвичей Кварацхелией.

Тотти назвал уникальное качество Кварацхелии
© GETTY IMAGES

«Леао более физический и очень быстрый, Кварацхелия более техничен в ситуациях один на один, уникальность, которую сегодня сложно найти в чемпионате», — приводит слова слова Тотти Pagine Romaniste.

Кварацхелия выступает за «Наполи» 2022 года. Контрактное соглашение нападающего с клубом рассчитано до 2027 года. В нынешнем сезоне игрок принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 14 голов и 16 результативных передач.

На счету Леао 13 голов и 12 результативных передач в 41 матче.

После 31 тура чемпионата Италии «Наполи» единолично возглавляет турнирную таблицу, записав в свой актив 78 очков.

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