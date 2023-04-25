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Вальбуэна — о словах Кокорина: до сих пор его люблю, но мой уровень футбола в 10 раз лучше

Бывший полузащитник московского «Динамо» Матьё Вальбуэна ответил на слова экс-партнёра по команде Александра Кокорина. Форвард возмутился отношением к себе со стороны клуба и болельщиков, сравнив себя с французским футболистом.

Вальбуэна резко ответил на нападки Кокорина
© Чемпионат.com

«Кокорин может говорить всё что хочет. Он сыграл 200 матчей и забил 50 голов. Это здорово. Но я принял участие в 40 матчах на высшем уровне. Плюс мой уровень футбола в десять раз лучше, чем у него! Но я до сих пор люблю Кокорина!» — приводит слова Вальбуэна «Спорт-экспресс».

Матьё Вальбуэна стал игроком «Динамо» летом 2014 года, перейдя из «Марселя». В 40 матчах за команду он забил шесть голов и отдал 17 результативных передач. Через сезон Вальбуэна вернулся на родину, перейдя в «Лион».

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