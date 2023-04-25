Вальбуэна резко ответил на нападки Кокорина

«Кокорин может говорить всё что хочет. Он сыграл 200 матчей и забил 50 голов. Это здорово. Но я принял участие в 40 матчах на высшем уровне. Плюс мой уровень футбола в десять раз лучше, чем у него! Но я до сих пор люблю Кокорина!» — приводит слова Вальбуэна «Спорт-экспресс».